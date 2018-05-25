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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 04:28 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:28

(رويترز) - أضاف جامع تبرعات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من المتهمين إلى دعوى قضائية تزعم أن قطر اخترقت حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه وأطلعت مؤسسات إخبارية على محتواها.

ورفع جامع التبرعات إليوت برويدي، الذي كانت علاقته بترامب موضوع تغطية صحفية في الولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية، دعوى قضائية ضد قطر في محكمة اتحادية بمدينة لوس انجليس في مارس آذار.

وقدم برويدي يوم الخميس شكوى معدلة أضاف فيها اسمي شقيق أمير قطر وأحمد الرميحي، وهو رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، كمتهمين.

وقال برويدي في الشكوى إنه تعرض للاستهداف بسبب معارضته الشديدة لقطر، وذلك في إطار جهود يقودها محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهو شقيق أصغر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرميحي لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الدوحة.

ولم يصدر تعليق عن محامي الرميحي. ولم يتسن الوصول إلى شقيق أمير قطر للحصول على تعليق.

وكشف برويدي في دعواه أن للإمارات، خصم قطر الإقليمي، عقود قيمتها أكثر من 200 مليون دولار مع شركات الأمن الخاص التي يملكها.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن برويدي سعى العام الماضي لعقد اجتماع غير رسمي بين ترامب وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال برويدي في الدعوى إن قطر سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والسفر مع قطر في يونيو حزيران، متهمة إياها بمساندها إيران ودعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إن المقاطعة إنما هي محاولة للتعدي على سيادتها والحد من دعمها للإصلاح.

ويقول خبراء قانونيون إن دعوى برويدي ربما تواجه معركة شاقة لأن قطر لديها حصانة سيادية وربما يزعم بعض الأشخاص الذين تشملهم الدعوى أن لديهم حصانة.

وقال جاسم آل ثاني، وهو متحدث باسم سفارة قطر في واشنطن، يوم الخميس إن الدعوى القضائية محاولة من جانب برويدي لصرف الانتباه عن التدقيق الإعلامي في أنشطته.

وقال آل ثاني في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الحقائق تظهر أن برويدي هو من تآمر ضد قطر في الخفاء وليس العكس.

وكان متحدث باسم شركة (سبورت ترينيتي) التي يملكها المسؤول القطري السابق الرميحي أكد هذا الشهر أن مايكل كوهين محامي ترامب الشخصي منذ فترة طويلة طلب رسوما قدرها مليون دولار من قطر لتقديم المشورة لها بشأن الاستثمارات في البنية الأساسية الأمريكية.

ويخضع كوهين لتحقيق يجريه ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك حول تعاملاته في مجال الأعمال. وأبلغ مصدر مطلع رويترز الشهر الماضي بأن كوهين ناب أيضا عن برويدي حيث رتب له دفع 1.6 مليون دولار لعارضة بمجلة بلايبوي للتكتم على علاقة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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رويترز