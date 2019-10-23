هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 07:16 م

القدس (رويترز) - تلقى بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق تفويضا من الرئيس ريئوفين ريفلين يوم الأربعاء لمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل، على الرغم من أن الطريق ليس سهلا أمامه لإنهاء هيمنة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة.

وبعد انتخابات غير حاسمة في أبريل نيسان وفي سبتمبر أيلول يمثل تفويض جانتس سابقة أولى منذ عام 2008 حيث لم يطلب رئيس إسرائيل منذ ذلك الحين من شخص آخر غير نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما تشكيل ائتلاف حاكم.

كان ريفلين قد أعطى نتنياهو الفرصة أولاً لتشكيل حكومة. لكن رئيس الوزراء، الذي يقود حزب ليكود اليميني، أعلن يوم الاثنين أنه سيتخلى عن المحاولة، ليفسح الطريق ويتيح الفرصة أمام أقوى منافسيه جانتس.

وقد يكون النجاح في تشكيل الحكومة أمرا صعبا بدون تحولات كبيرة في التحالفات السياسية، حتى لو كانت المحاولة لخلافة رئيس وزراء ضعف موقفه بعد عشر سنوات في السلطة ويواجه احتمال اتهامه بجرائم فساد مشتبه بها رغم إنكاره لها. وفي حالة فشل جانتس أيضا ستجرى انتخابات جديدة.

ويحظى جانتس الذي شغل منصب رئيس الأركان من 2011 حتى 2015 بتأييد 54 عضوا فحسب في البرلمان وهو عدد أقل بسبعة مقاعد من الأغلبية البرلمانية المطلوبة التي لم يتمكن هو أو نتنياهو من تحقيقها في انتخابات الشهر الماضي وفي انتخابات أبريل نيسان.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك