هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 07:02 م

واشنطن (رويترز) - دعا بيني جانتس أقوى منافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الشهر المقبل إلى الوحدة والاعتدال في كلمة أمام أكبر جماعة ضغط موالية لإسرائيل في الولايات المتحدة والتي تشعر بعدم الارتياح لتودد نتنياهو إلى اليمينيين المتطرفين.

وألقت ضربة صاروخية لإسرائيل من قطاع غزة بظلالها على ظهور جانتس أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (أيباك) ودفعت نتنياهو إلى إلغاء كلمته أمام الاجتماع ليعود إلى إسرائيل ويشرف على الرد على الضربة.

وخرج جانتس وهو قائد متقاعد للجيش وحديث عهد بالسياسة عن النص قليلا ليثني على قرار نتنياهو العودة إلى إسرائيل ثم وجه انتقادات شديدة اللهجة للدعاية الانتخابية لرئيس الوزراء التي اشتملت على أقوال مناهضة للأقلية العربية وإشادات بالقوميين المتطرفين.

وقال جانتس "الحوار المثير للانقسام الذي يمزق دولتنا قد يخدم، وأشك في ذلك لكنه قد يخدم، أهدافا سياسية في حين يمزق النسيج الذي يضمنا معا".

وقال إنه إذا خلف نتنياهو بعد الانتخابات التي ستجرى في التاسع من أبريل نيسان "لن يكون هناك كاهانيون يديرون بلادنا، ولن يكون هناك عنصريون يقودون مؤسسات دولتنا، ولن يكون هناك فساد يتخذ قراراتنا، لا فساد أيا كان".

وفي الشهر الماضي استبق نتنياهو الانتخابات بتشكيل تحالف مع حزب القوة اليهودي وهو حزب قومي متطرف يضم أتباعا للحاخام الراحل المعادي للعرب مائير كاهانا.

وأيضا يواجه نتنياهو الذي قضى إلى الآن أربع فترات في منصب رئيس الوزراء اتهامات جنائية في ثلاث قضايا فساد ينتظر الاستماع إلى أقواله بشأنها بعد الانتخابات. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ووصف نفسه بأنه ضحية لتحيزات وسائل الإعلام الليبرالية وتجاوزات قضائية.

وأغلب اليهود في الولايات المتحدة ناخبون للحزب الديمقراطي وعبروا بين وقت وآخر عن عدم ارتياح لتناغم نتنياهو مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتجاوب جانتس مع استراتيجية العمل مع الحزبين التي تتبعها أيباك.

وصف جانتس ترامب بأنه "شريك وحليف حقيقي لإسرائيل". لكنه أضاف "نريد أن تتحرك أمريكا كلها، جمهوريون وديمقراطيون، قدما بروح الحزبين الحقيقة التي آتت أكلها جيدا في الماضي".

وبعد الكلمة اجتمع جانتس مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي ألقى كلمة أيضا في الاجتماع.

ونشر جانتس صورة يصافح فيها بنس وكتب على تويتر يقول "شكرته على تأييده الثابت لإسرائيل وعلى كل شيء يفعلونه من أجلنا".

ووصف نتنياهو جانتس الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه ند له بأنه "يساري ضعيف" واتهمه بالسماح لإيران باختراق هاتفه المحمول.

ولا تختلف كثيرا السياسات التي أعلنها جانتس بشأن الأمن القومي عن تلك التي يطبقها نتنياهو وسخر من حديث نتنياهو عن اختراق هاتفه.

ونفت إيران استهداف هاتف جانتس الذي قال إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أبلغه باختراق هاتفه لكن لم تكن عليه أي معلومات حساسة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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