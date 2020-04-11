هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2020 10:22 م

بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض ينظر عقب ادلائه بصوته في مركز اقتراع في روش حايان باسرائيل يوم 2 مارس اذار 2020. تصوير: نير الياس-رويترز.

القدس (رويترز) - طلب بيني جانتس منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المزيد من الوقت يوم السبت في مسعى لتشكيل حكومة مع نتنياهو وذلك لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام.

وتنتهي في 14 أبريل نيسان مهلة مدتها 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي في أعقاب انتخابات غير حاسمة أجريت في الثاني من مارس آذار .

وطلب جانتس وهو رئيس أركان الجيش السابق وزعيم حزب أزرق أبيض من الرئيس ريئوفين ريفلين تمديد التفويض 14 يوما إضافية.

وكان جانتس قد خاض الانتخابات متعهدا بعدم العمل في حكومة مع نتنياهو معللا ذلك باتهام رئيس الوزراء في قضايا فساد وهي الاتهامات التي ينفيها نتنياهو.

ولكن في تراجع لموقفه والذي ربما يثير استياء الكثير من أنصاره قال جانتس إن أزمة فيروس كورونا جعلت مسألة تشكيل حكومة طوارئ وطنية مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو أمرا لا مفر منه.

وجاء في رسالة كتبها جانتس للرئيس ونشرها حزبه "الأزمة السياسية والصحية والاجتماعية جعلتني أصل إلى القرار‭‭‭‭ ‬‬‬‬أنه حتى لو كان الثمن السياسي والشخصي باهظا .. فسوف أفعل كل ما بوسعي لتشكيل حكومة مع ليكود".

ولم يذكر الرئيس الإسرائيلي أي تصريح على الفور حول ما إذا كان سيمنح المزيد من الوقت لجانتس الذي قال في رسالته إنه ونتنياهو يقتربان على ما يبدو من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن الحزبين اتفقا بالفعل على اتفاق لتقاسم السلطة يتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا ثم يتولى جانتس المنصب بعدها. وكانت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هي ثالث انتخابات غير حاسمة منذ أبريل نيسان.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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