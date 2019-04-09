هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 08:41 م

القدس (رويترز) - أعلن بيني جانتس فوزه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت يوم الثلاثاء بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.

وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه جانتس في بيان "فزنا! الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها!". ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

لكن استطلاعين لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على غالبية المقاعد. وأظهر الاستطلاع الثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط التي سيتعين على جانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك