جراهام أكثر تفاؤلا بشأن انسحاب القوات من سوريا بعد اجتماعه مع ترامب

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 12:05 ص

السناتور الأمريكي لينزي جراهام يتحدث إلى صحفيين في واشنطن يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال السناتور الجمهوري الأمريكي البارز لينزي جراهام إنه خرج من اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض متأكدا من التزام ترامب بدحر تنظيم الدولة الإسلامية حتى مع اعتزامه سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان جراهام قد حذر من أن سحب كل القوات الأمريكية من سوريا سيضر بالأمن القومي من خلال إتاحة الفرصة أمام تنظيم الدولة الإسلامية لإعادة بناء نفسه والتخلي عن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تدعمهم الولايات المتحدة والذي يحاربون فلول ذلك التنظيم وتعزيز قدرة إيران على تهديد إسرائيل.

وقال جراهام خلال مقابلة تلفزيونية في الصباح إنه سيطلب من ترامب إبطاء انسحاب القوات والذي أعلنه في وقت سابق من الشهر الجاري وقوبل بانتقادات واسعة النطاق.

وجراهام أحد حلفاء ترامب رغم اعتراضه على بعض قرارته في مجال السياسة الخارجية وقد بدا أكثر تفاؤلا بعد اجتماعه مع ترامب.وقال للصحفيين في البيت الأبيض "تحدثنا بشأن سوريا. قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا... لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي".وسئل جراهام عما إذا كان ترامب وافق على أي إبطاء لسحب القوات فقال "أعتقد أن الرئيس ملتزم جدا بالتأكد من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية تماما عند انسحابنا من سوريا".

وأضاف أن زيارة ترامب للعراق الأسبوع الماضي كانت مفاجأة حقيقية وقد أدرك ضرورة "إنهاء المهمة" مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال "أعتقد أن الرئيس توصل إلى خطة مع جنرالاته تبدو منطقية بالنسبة لي". ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن هذه الخطة.

وقال جراهام أيضا إن ترامب ملتزم بالتأكد من عدم اشتباك تركيا مع قوات وحدات حماية الشعب عقب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأكد لتركيا حليفة بلاده في حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة عازلة في المنطقة للمساعدة في حماية مصالحها.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب فرعا للحركة الانفصالية الكردية في أراضيها وتهدد بشن هجوم على هذا الفصيل مما أثار مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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