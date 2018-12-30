جراهام يقول إن ترامب ملتزم بانسحاب ذكي من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 10:05 م

السناتور الأمريكي لينزي جراهام يتحدث إلى صحفيين في واشنطن يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام إن الرئيس دونالد ترامب طمأنه بشأن خطته لسحب القوات الأمريكية من سوريا والتزامه بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الأحد.

وقال جراهام للصحفيين خارج البيت الأبيض بعد الاجتماع "تحدثنا بشأن سوريا. قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا... لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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