هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 02:49 م

محمد إبراهيم يجلس في شقته حيث تطل شرفتها مباشرة على جسر يتم تشييده في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة يوم 18 مايو أيار 2020. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز

من نادين إبراهيم

القاهرة (رويترز) - إذا مد أسامة فايز ذراعه من شرفة بيته يمكن أن يلمس الجسر العلوي الذي يشق الطريق وسط منطقة ذات كثافة سكانية عالية في مدينة الجيزة الواقعة قبالة القاهرة على الضفة الغربية لنهر النيل.

أثار قرب الجسر الشديد من الشقق السكنية الغضب والتعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السكان الذين يقولون إنهم تعرضوا للتضليل.

كما كشف الجسر عن مصدر شائع للتوتر مع سعي السلطات لتطوير البنية التحتية وتحديثها في مدينة تكتظ بنحو 20 مليون نسمة يسود فيها التخطيط العشوائي والمساكن العشوائية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تندر البعض بأن سكان العمارات المجاورة للجسر الذي يمثل جزءا من طريق جديد يمكنهم بيع البنزين وإمدادات أخرى للسيارات العابرة. غير أن السكان أنفسهم يشعرون بالفزع.

قال فايز (44 عاما) الموظف بأحد البنوك والذي يعيش مع والده في الدور الرابع من مبنى مكون من 12 دورا "حطيت (استثمرت) شقا عمري كله في الشقة دي".

وقال وزير النقل كامل الوزير لقناة تلفزيونية محلية إن لجنة من المهندسين تدرس الوضع وإن أحد الحلول الممكنة ربما يتمثل في نقل أي ساكن يرغب في الحصول على شقة بديلة في مناطق أقل ضوضاء.

وأضاف أن قرار اللجنة سيصدر قريبا جدا لكن من الضروري بناء الجسر في هذا الطريق وأنه لا يمكن تقليل عرضه.

ويمثل الجسر جزءا من محور في الجيزة يعتبر طريقا مختصرا للطريق الدائري وجزءا من شبكة من الطرق السريعة التي تهدف لتخفيف زحام حركة السيارات في القاهرة.

وقال فايز وهو يمد يده ليلامس الأسياخ الحديدية البارزة من هيكل الجسر غير المكتمل إنه عندما بدأ بناء الجسر قبل عام طمأن مسؤولون السكان أنه سيكون بعيدا عنهم مسافة أربعة إلى خمسة أمتار.

وأضاف "فوجئنا بعد ما اتحفرت الأساسات إن دي خراسانات جاهزة بتيجي تركب. لقينا الخرسانة زي مانتو شايفين 40 أو 50 سنتي (سنتيمترا) وبتقرب كل شوية".

وامتنعت وزارة النقل عن التعليق ولم يتسن الاتصال بوزارة الإسكان. ولم يرد المركز الصحفي التابع للدولة على طلب للتعليق.

وقالت المحاسبة فيفيان يوسف إن الوضع في الحي ساء بفعل تجاوزات البناء وهو وضع يشبه الأوضاع في كثير من أحياء القاهرة.

وقبل بناء الجسر كانت فيفيان (36 عاما) تستطيع رؤية طفليها من شرفتها وهما ينزلان من الحافلة المدرسة. وتقول "أنا دلوقتي (الآن) مش شايفة الشارع خالص".

(الدولار = 15.74 جنيه مصري)

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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