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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 12:42 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:42

من أحمد أبو العينين

بغداد (رويترز) - قال نواب عراقيون بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الأحد إنهم شكلوا تحالفا سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد بعد حالة من الغموض السياسي استمرت أربعة أشهر.

وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن الحفاظ على علاقات متوازنة مع البلدين الخصمين، إيران والولايات المتحدة، وهما أكبر حليفين للعراق.

كان العراق أجرى في مايو أيار أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة الدولة الإسلامية لكن خلافات بشأن إعادة فرز الأصوات أجلت إعلان النتيجة النهائية حتى الشهر الماضي.

وأثار عدم اليقين إزاء تشكيل حكومة جديدة التوتر في وقت يزداد فيه غضب الناس من عدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع معدل البطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار في أعقاب الحرب مع الدولة الإسلامية.

وأدت إعادة فرز الأصوات إلى تأخير لمدة ثلاثة أشهر لكنها لم تسفر عن تغيير كبير في النتائج التي كانت أعلنت في البداية إذ حافظ رجل الدين الشيعي الصدر على الصدارة بحصوله على 54 مقعدا كما ظلت كتلة العبادي في المركز الثالث بعد نيلها 42 مقعدا.

وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن التحالف يضم 177 نائبا من 16 قائمة انتخابية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة بالبلاد.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا ومن المقرر أن ينعقد للمرة الأولى يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.

ويضم التحالف الجديد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بالإضافة إلى عدد من النواب السنة ونائب لكل من التركمان والإيزيديين والصابئة والأقليات المسيحية.

ولا يضم التحالف الجماعات الكردية. ويتقاسم الشيعة والسنة والأكراد السلطة بالعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا والرئيس كرديا.

وتغيب عن التحالف الجديد أيضا كتلة القيادي الشيعي هادي العامري التي جاءت في المركز الثاني في الانتخابات بحصولها على 48 مقعدا وتغيب أيضا كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التي جاءت في المركز الخامس في الانتخابات بعدما حصدت 25 مقعدا. والعامري والمالكي هما أبرز حليفين لإيران في العراق.

(شارك في التغطية عمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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رويترز