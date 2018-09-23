جماعة إسلامية ترفض اتفاقا بشأن إدلب السورية
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أطفال سوريون نازحون داخليا في إدلب يوم 11 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: خليل العشاوي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - رفضت جماعة حراس الدين الإسلامية المتشددة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا اتفاقا تركيا روسيا يقضي بانسحاب جماعات المعارضة "المتشددة" من منطقة منزوعة السلاح وحثت مقاتلي المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.
وجماعة حراس الدين ليست الجماعة المعارضة الرئيسية في إدلب لكن موقفها يشير إلى اعتراضات قد تعقد تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا الأسبوع الماضي.
أما هيئة تحرير الشام الجماعة الأقوى في شمال غرب سوريا فلم تعلن موقفها بعد من الاتفاق الذي يقضي بخروج المعارضة المسلحة من المنطقة منزوعة السلاح بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز