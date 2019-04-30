هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 07:49 م

القاهرة (رويترز) - ذكرت جماعة الإخوان المسلمين المصرية يوم الثلاثاء أنها ستواصل العمل السلمي بغض النظر عن تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصنيفها جماعة إرهابية.

وقالت الجماعة في بيان "مستمرون في العمل وفق فكرنا الوسطي السلمي وما نراه صحيحا في التعاون الصادق البناء لخدمة المجتمعات التي نعيش فيها بل وخدمة الإنسانية كلها".

كان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن ترامب يتحرك في هذا الصدد بناء على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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