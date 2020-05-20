هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 09:44 م

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في صورة من أرشيف رويترز

الجزائر (رويترز) - قالت جماعة حقوقية إن القضاء الجزائري أصدر أحكاما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية لانتقادهم الرئيس عبد المجيد تبون والقضاء.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تتولى الدفاع عن الثلاثة إن محكمة في بلدة البيض الجنوبية قضت بسجن العربي طاهر ومحمد يوسف بوضياف 18 شهرا فيما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن صهيب دباغي لمدة عام.

وقالت اللجنة إن الثلاثة سجنوا بشكل رئيسي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها تبون والنظام القضائي.

وانتخب تبون رئيسا في ديسمبر كانون الأول ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل نيسان 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات.

ويتهم النشطاء السلطات بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدين. وتنفي الحكومة انتهاك حقوق الإنسان، وتعهد تبون بتوسيع الحريات في دستور جديد سيطرح في استفتاء عام في وقت لاحق من هذا العام.

(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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