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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 12:01 م 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:01

موقع الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز بإيران يوم السبت - صورة لرويترز من وكالة تسنيم الإيرانية (reuters_tickers)