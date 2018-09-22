جماعة عربية مناهضة للحكومة تعلن المسؤولية عن هجوم العرض العسكري الإيراني
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موقع الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز بإيران يوم السبت - صورة لرويترز من وكالة تسنيم الإيرانية(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - قال متحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية، لرويترز إن المنظمة التي تنضوي حركته تحت لوائها مسؤولة عن هجوم يوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.
وقال المتحدث يعقوب حر التستري إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، التي تضم عددا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز