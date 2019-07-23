هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 08:17 م

جوبا (رويترز) - قالت جماعة متمردة في جنوب السودان إنها قتلت ثمانية جنود في جنوب البلاد يوم الثلاثاء، الأمر الذي يسلط الضوء على هشاشة البلد الغني بالنفط بعد توقيع اتفاق سلام العام الماضي لم تنفذ سوى أجزاء منه.

وجاء في بيان موقع من سوبا ماناسي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن قوات الحكومة هاجمت مقاتلين من الجبهة التي يقودها الجنرال السابق المنشق توماس سيريلو، صباح يوم الثلاثاء في لوبونوك بمنطقة كاربيتو في ولاية وسط الاستوائية.

وأضاف البيان أن المهاجمين شملوا مقاتلين من الجماعة المتمردة السابقة الأكبر التي يقودها ريك مشار الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة في سبتمبر أيلول الماضي.

ولم تنفذ سوى أجزاء من الاتفاق لأن الحكومة قالت إنه لا يوجد ما يكفي من الأموال لنزع سلاح المقاتلين المتمردين ودمجهم في الجيش.

وقالم متحدث عسكري باسم الحكومة إنه لا يستطيع الوصول إلى ضباط لتأكيد الهجوم.

وقال لول رواي كوانج لرويترز "نواجه صعوبات في الاتصال بقائد المنطقة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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