هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 03:47 م

أنقرة (رويترز) - بدأت جماعتا إغاثة في تركيا بناء أكثر من عشرة آلاف منزل في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لإيواء الأعداد المتزايدة من النازحين بسبب المعارك بينما تسعى تركيا لمنع تدفق جديد لمهاجرين فارين من سوريا.

تُقام البيوت قرب قرية سورية مجاورة للحدود التركية وهي منطقة لم تتعرض حتى الآن للضربات الجوية والمعارك التي تسببت في تشريد مئات الآلاف من مناطقهم.

وقصفت قوات سورية وروسية أهدافا تابعة لمسلحي المعارضة في إدلب الأسبوع الحالي على الرغم من اتفاق تركيا وروسيا، اللتان تدعمان طرفي المواجهة في الصراع، على وقف لإطلاق النار يوم 12 يناير كانون الثاني.

وقالت روسيا يوم الخميس إن هجمات شنها مئات من مسلحي المعارضة السوريين على القوات السورية في إدلب، آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا بعد صراع مستمر منذ نحو تسع سنوات، يمكن أن تتسبب في فرار ملايين آخرين عبر الحدود.

لكن أنقرة اقترحت الأسبوع الماضي إبرام اتفاق مع موسكو لمنع موجة جديدة من اللاجئين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن البلدين يبحثان إقامة منطقة آمنة في إدلب لاستضافة النازحين السوريين في فصل الشتاء.

وقالت مؤسسة الإغاثة الانسانية التركية (آي.إتش.إتش) إن ما يزيد على 450 ألف شخص فروا صوب الحدود التركية خلال الشهور الخمسة الماضية وإنها تستهدف بناء عشرة آلاف منزل في منطقة تبعد نحو خمسة كيلومترات عن الحدود.

وقال شركان نرجيس نائب رئيس المؤسسة الخيرية "نقدم الطعام والملابس للأُسر على طريق النزوح لكننا نحتاج إلى أن نوفر لهم مأوى خلال أشهر الشتاء".

وأضاف نرجيس أن البيوت ستوفر مأوى أفضل من المخيمات الراهنة قرب الحدود. وتابع قائلا إنهم في البيوت "سيشرعون في استضافة ضيوفهم في غضون أيام" بهدف استيعاب 60 ألف شخص.

وأظهرت صور من المشروع عدة صفوف لبيوت تحت الإنشاء إلى جانب الخيام التي يقطنها النازحون السوريون حاليا في منطقة كفر لوزين بإدلب قرب الحدود التركية.

وقالت جماعة كيزيالي التركية للإغاثة أيضا الأسبوع الحالي إنها ستبني ألف وحدة سكنية للطوارئ في إدلب ستكتمل في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا تعمل على توفير ظروف أفضل للنازحين السوريين في إدلب خلال فصل الشتاء شديد البرودة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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