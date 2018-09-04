جنرال أمريكي كبير يحذر من هجوم كبير على إدلب السورية
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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد يتحدث في واشنطن يوم 18 يونيو حزيران 2018. تصوير: ليا ميليس - رويترز.(reuters_tickers)
أثينا (رويترز) - حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد يوم الثلاثاء من أن عملية عسكرية سورية كبيرة على منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة ستؤدي إلى كارثة إنسانية وأوصى بدلا من ذلك بتنفيذ عمليات محددة على نطاق ضيق على المتشددين هناك.
وقال دانفورد وهو جنرال بمشاة البحرية للصحفيين خلال زيارة لأثينا "إذا تم تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، فنتوقع كارثة إنسانية وأعتقد أننا جميعا نود تفادي ذلك".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز