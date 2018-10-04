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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 07:48 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 19:48

من فيل ستيوارت

واشنطن (رويترز) - انتقد جنرال أمريكي بارز يوم الخميس نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 أرض-جو في سوريا وقال إنه تصعيد لا ضرورة له ورد غير محسوب على إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا الشهر الماضي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن موسكو تسعى من عملية النشر فيما يبدو إلى المساعدة في حماية "أنشطة شائنة" تقوم بها القوات الإيرانية والسورية في البلاد.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جوية لسوريا مرتين منذ توليه السلطة العام الماضي ردا على ما قال إنه استخدام دمشق لأسلحة كيماوية في الحرب الأهلية الدائرة هناك.

وبررت إسرائيل شنها غارات جوية على سوريا بالقول إنها ضرورية لإحباط عمليات انتشار ونقل أسلحة من إيران أو حزب الله المواليين لدمشق.

وقال فوتيل للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن نشر إس-300 "يستهدف فيما يبدو التستر على أنشطة النظامين الإيراني والسوري الشائنة في سوريا. لذلك.. ومجددا.. أعتقد أن ذلك تصعيد لا ضرورة له".

وقالت موسكو يوم الثلاثاء إنها سلمت أنظمة إس-300 لسوريا بعد اتهامها لإسرائيل بأنها تسببت بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة تجسس روسية في سوريا في سبتمبر أيلول خلال إطلاق القوات السورية النار صوب مقاتلات إسرائيلية نفذت هجوما عليها.

وذكرت رويترز في 2015 أن إسرائيل تدربت على مواجهة أنظمة إس-300 الروسية في اليونان. كما تعزز الولايات المتحدة تعاونها العسكري مع أثينا العضو بحلف شمال الأطلسي. واستضافت اليونان الشهر الماضي الجنرال الأمريكي جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة.

* "إشكالية"

اعترف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، العضو بمجلس الوزراء الأمني المصغر، بأن نشر أنظمة إس-300 "إشكالية بالنسبة لنا".

وقال لراديو الجيش الإسرائيلي "وقد تكون (إشكالية) للأمريكيين أيضا. هذا نظام يجعل الأمور أصعب بكل تأكيد بالنسبة لنا ويتطلب التوصل إلى حلول".

لكن شتاينتز أشار إلى أن التكنولوجيا الخاصة بمنظومة إس-300 تعود لعقود مضت، إذ تعتمد على أنظمة طورت في سبعينيات القرن الماضي. وقال إن إسرائيل ستواصل حملتها ضد إيران في سوريا وستتغلب على التحديات التي تشكلها منظومة إس-300.

وقال فوتيل إن الجيش الأمريكي على دراية بقدرات إس-300 ولم يشر إلى أن نشرها سيوقف أي أنشطة عسكرية أمريكية في سوريا التي تقاتل فيها القوات الأمريكية تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار فوتيل إلى أن دول المنطقة لديها أسبابا وجيهة تدعوها للقلق من أنشطة إيران في سوريا.

وقال "نعتقد أنهم ينقلون قدرات فتاكة إلى سوريا تهدد دول الجوار في المنطقة".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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رويترز