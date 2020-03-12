هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 04:47 م

من فيل ستيوارت وإدريس علي

واشنطن (رويترز) - قال جنرال أمريكي بارز يوم الخميس في تصريحات قد تفتح الباب أمام تصعيد محتمل مع إيران إن جماعات شيعية في العراق هي على الأرجح المسؤولة عن هجوم يوم الأربعاء الذي أسفر عن مقتل بريطاني وأمريكيين من أفراد القوات في قاعدة شمالي بغداد.

ولم يلق كينيث ماكينزي الجنرال بمشاة البحرية الأمريكية وقائد القيادة المركزية الأمريكية اللوم على جماعة بعينها لكنه أشار إلى أن كتائب حزب الله المدعومة من إيران هي الوحيدة التي كانت معروفة بشن هجمات في السابق.

وقال في جلسة لمجلس الشيوخ "ما زلنا نحقق في الهجوم لكنني سأشير إلى جماعة كتائب حزب الله التي تعمل بالوكالة لصالح إيران فهي الجماعة الوحيدة المعروف عنها أنها نفذت في السابق إطلاق نار غير مباشر بهذا النطاق على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

وألقت الولايات المتحدة اللوم على كتائب حزب الله في هجوم في ديسمبر كانون الأول قتل فيه متعاقد أمريكي وأدى إلى مواجهات متبادلة في وقت سابق هذا العام قادت إلى قتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني وهجوم صاروخي إيراني أصاب أكثر من مئة جندي أمريكي.

ويقول التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق إن 18 من صواريخ كاتيوشا عيار 107 مللي ضربت معسكر التاجي في العراق.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن في الإجمال 30 صاروخا أطلقت من شاحنة قريبة لكن 18 منها فقط سقطت على المعسكر.

وفي إشارة على أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تتحول إلى صراع مفتوح أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون تشريعا يقيد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران.

والرئيس منخرط في تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بعد أن أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس باراك أوباما الديمقراطي.

وكان التوتر بين واشنطن وطهران يدور في أغلبه على الأراضي العراقية في الأشهر الأخيرة.

وتقصف جماعات مسلحة مدعومة من إيران بانتظام قواعد في العراق تستضيف الجنود الأمريكيين والمنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في بغداد.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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