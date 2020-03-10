هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 04:31 م

الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية يتحدث في جلال أباد في أفغانستان يوم التاسع من سبتمبر ايلول 2019. تصوير: فيل ستيوارت - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "نحن أيضا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من يناير كانون الثاني.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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