جنرال أمريكي: نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 في سوريا إجراء متهور
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الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية يتحدث في واشنطن يوم 13 مارس اذار 2018. تصوير: ارون بيرنستاين - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال الجنرال الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الخميس إن نشر موسكو منظومة صواريخ إس-300 في سوريا إنما هو رد متهور وغير محسوب على إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا الشهر الماضي.
وأكد الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية عملية النشر وأضاف أنها ستساعد في حماية الأنشطة الإيرانية في سوريا وهو ما تسبب في غارات جوية شنتها إسرائيل.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز