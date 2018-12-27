جنرال إسرائيلي سابق يشكل حزبا وينضم لسباق الانتخابات لمنافسة نتنياهو

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 05:27 م

القدس (رويترز) - أسس جنرال إسرائيلي سابق، تظهر استطلاعات الرأي أنه يمثل أكبر تحد لمحاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة انتخابه العام المقبل، رسميا حزبا سياسيا يوم الخميس.

وتسربت تفاصيل بشأن حزب "حوسين ليسرائيل" أي "مناعة لإسرائيل" الذي أسسه بيني جانتس إلى وسائل الإعلام المحلية بعد تسجيل الحزب لكنها لم تكشف عن توجهه الأيديولوجي.

وإلى جانب الحفاظ على إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، تعهد الحزب بتغييرات لم يحددها في أولويات الأمن القومي والاقتصاد.

وتوقعت استطلاعات الرأي فوزا سهلا لنتنياهو في الانتخابات التي ستجرى في التاسع من أبريل نيسان مع حصول حزبه على نحو 30 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا كما تشير إلى أنه في طريقه لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية مثل الحكومة الحالية.

وفي الاستطلاعات التي نشرت بعد أن أعلن نتنياهو يوم الاثنين أن الانتخابات ستجرى قبل موعدها بسبعة أشهر، حصل حزب جانتس، الذي كان افتراضيا آنذاك، على المركز الثاني بخمسة عشر مقعدا.

ويرشح نتنياهو نفسه لولاية خامسة في ظل ثلاثة تحقيقات فساد أوصت الشرطة فيها بتوجيه اتهامات له. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.

ولم يقرر المدعي العام الإسرائيلي بعد إن كان سيوجه الاتهامات لنتنياهو ولم يتضح إن كان سيعلن ذلك قبل الانتخابات.

وإذا اتضح أن جانتس مرشح ليسار الوسط فإن هذا قد يصب في صالح نتنياهو لأنه سيؤدي لزيادة الشقاق في تكتل المعارضة المنقسم بالفعل.

وأصبح جانتس (59 عاما) رئيس الأركان في 2011 بعد أن كان قائدا للقوات المنتشرة على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان وملحقا عسكريا في واشنطن. وخلال فترة رئاسته للأركان التي استمرت أربعة أعوام أشرف جانتس على حربين في قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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