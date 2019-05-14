هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 05:04 م

واشنطن (رويترز) - قال ضابط بريطاني كبير في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب فلول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا خلال لقاء صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء إنه لا توجد زيادة في التهديد الصادر عن الميليشيات المدعومة من إيران ضد قوات التحالف .

وأضاف الميجر جنرال كريس جيكا نائب قائد قوات التحالف للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات "لا توجد زيادة في التهديدات من القوات التي تدعمها إيران في العراق وسوريا. إننا على علم بوجودها بشكل واضح ونراقبها إلى جانب مجموعة كاملة من الآخرين لأن هذه هي البيئة التي نتواجد فيها".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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