جنوب أفريقيا والإمارات توقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين
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جوهانسبرج (رويترز) - قال وزير العدل في جنوب أفريقيا يوم الخميس إن بلاده وقعت اتفاقية لتسليم المجرمين مع الإمارات مما يعزز احتمالات إعادة الأشقاء جوبتا أصدقاء الرئيس السابق جاكوب زوما لمواجهة اتهامات تتعلق بالفساد.
والأشقاء أجاي وأتول وراجيش المولودن في الهند متهمون باستغلال علاقاتهم بزوما للاستيلاء على مليارات من أموال الدولة بعملة الراند المحلية والتأثير بشكل غير ملائم على تعيينات وزارية.
ويعتقد أن الأشقاء جوبتا يقيمون في دبي حيث يملكون عقارات وشركات وأصدرت الشرطة أمر اعتقال لأجاي جوبتا في قضية فساد.
ولم يتسن الاتصال بالأشقاء جوبتا أو بزوما للتعليق وقد نفوا مرارا ارتكاب أي مخالفات.
وقال وزير العدل مايكل ماسوثا لرويترز إن اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية جرى توقيعها مع نظيره سلطان بن سعيد البادي يوم الثلاثاء في أبو ظبي.
وقال ماسوثا ردا على سؤال عن الأشقاء جوبتا "لن أعلق في هذه المرحلة على حالات فردية".
وغادر الأشقاء جوبتا جنوب أفريقيا في وقت سابق هذا العام في نفس الوقت تقريبا الذي استقال فيه زوما تحت ضغط من حزبه.
وكان نشطاء وساسة معارضون وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يطالبون باتفاقية تسليم مع الإمارات لإعادة الأشقاء جوبتا للبلاد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز