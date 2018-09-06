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جوبا (رويترز) - قالت محكمة عسكرية في جنوب السودان يوم الخميس إن الحكومة ستدفع تعويضات لموظفات إغاثة أجنبيات تعرضن للاغتصاب خلال مداهمة لفندق في العاصمة جوبا في 2016 وأيضا لعائلة صحفي محلي قتل في الهجوم.

وينظر للقضية على نطاق واسع على أنها اختبار لرغبة حكومة الرئيس سلفا كير في مساءلة الجيش الذي يواجه اتهامات منذ مدة طويلة بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز