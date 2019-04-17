هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 07:35 م

رئيس جنوب السودان سلفا كير (الى اليمين) والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في الخرطوم يوم 5 أغسطس آب 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

جوبا (رويترز) - قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الأربعاء إن الرئيس عرض المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي بالسودان بعد سقوط الرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية على مدى أسابيع.

جاء ذلك بعد سبعة أشهر من توسط البشير في اتفاق سلام بين كير وجماعة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الصراع.

كان البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989 قد أطيح به نفسه الأسبوع الماضي على يد الجيش الذي تعهد بإجراء انتخابات حرة خلال عامين لكن المحتجين ما زالوا في الشوارع ويطالبون بتسليم السلطة فورا لقيادة مدنية مؤقتة.

وقال كير إنه مستعد لدعم "الطموحات الديمقراطية" للسودان والمساعدة في عملية انتقال سلمي هناك.

وقال بيان صادر عن مكتب كير "عرض الرئيس الوساطة في المفاوضات الحالية بين مختلف الجماعات في السودان على أمل أن يؤدي الانتقال الجديد إلى عهد جديد في السودان...".

وقال وزير النفط في جنوب السودان لرويترز إنه سافر إلى الخرطوم للاجتماع مع القيادة الجديدة مع وفد رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الأمن في جوبا وأحد مستشاري الرئاسة في مجال الأمن.

وانفصل جنوب السودان عن السودان بعد نحو نصف قرن من الحرب الأهلية التي شهدت عمليات خطف جماعي واستعباد الأطفال وأساليب الأرض المحروقة والتطهير العرقي والمجاعة.

ورغم الانفصال فقد احتفظت الدولتان بروابط وثيقة.

وقال آلان بوسويل المحلل البارز بمجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل "جوبا قلقة للغاية على مصالحها الشخصية في السودان. رغم أنهما خصمان قديمان فإن النظامين متداخلين على نحو وثيق".

وأضاف "السودان يحتاج إلى تدفق النفط من جنوب السودان كما أن الاتفاقات السياسية لجنوب السودان غالبا ما تمر عبر الخرطوم".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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