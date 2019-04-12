هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 06:08 م

أحد أقارب صبي فلسطيني قتله جنود إسرائيليون على الحدود مع غزة يوم الجمعة. تصوير: محمد سالم - رويترز.

غزة (رويترز) - قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الاسرائيلية قتلت بالرصاص صبيا فلسطينيا كان يشارك في احتجاج على حدود غزة يوم الجمعة وهو أول قتيل يسقط منذ أن أحيا سكان القطاع ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات الأسبوعية في مارس آذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 7400 فلسطيني احتشدوا على الحدود بعضهم كان يرشق الجنود بالحجارة وجرت عدة محاولات للاقتراب من السياج والتسلل إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن صبيا (15 عاما) توفي بعد إصابته برصاص إسرائيلي. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود كانوا يردون على الحشد باستخدام وسائل تفريق المحتجين.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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