هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 09:11 ص

محتجون عراقيون في بغداد يوم الأحد. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.

بغداد (رويترز) - قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يوم الأحد إنه نشر قوات في شوارع العاصمة بغداد بأوامر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحماية المنشآت السيادية.

وأضاف الجهاز في بيان "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين".

وقال مصدران أمنيان لرويترز يوم السبت إن قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في بغداد وتلقت أوامر باستخدام كل الوسائل والإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتجاجات المناهضة لحكومة المهدي.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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