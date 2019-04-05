هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 02:05 م

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس يوم الخميس. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

من أحمد العمامي وأيمن الورفلي

طرابلس/بنغازي (ليبيا) (رويترز) - من المقرر أن يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع خليفة حفتر القائد العسكري لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) يوم الجمعة في بنغازي في مسعى لتجنب تجدد الحرب الأهلية مع زحف قواته على العاصمة التي تسيطر عليها الآن حكومة معترف بها دوليا.

ويمثل تقدم قوات شرق ليبيا المتحالفة مع حكومة موازية تتمركز في الشرق تصعيدا خطيرا في الصراع على السلطة الذي تشهده البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وسيطرت قوات حفتر يوم الخميس على مدينة غريان التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوبي طرابلس بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس فائز السراج.

لكنها أخفقت في السيطرة على نقطة تفتيش تبعد نحو 30 كيلومترا غربي العاصمة ضمن محاولة للاقتراب من طريق ساحلي. وذكر صحفي من رويترز أن جماعة مسلحة متحالفة مع قوات شرق ليبيا انسحبت خلال الليل مما يسمى البوابة 27.

في الوقت نفسه دفعت قوات متحالفة مع حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة بالمزيد من الشاحنات الصغيرة المزودة بالأسلحة الآلية من مدينة مصراتة الساحلية إلى طرابلس للدفاع عن العاصمة في مواجهة قوات حفتر.

وقال قائد عسكري يوم الجمعة إن قوات متحالفة مع حكومة طرابلس أسرت 145 من الجيش الوطني الليبي.

وذكر محمد الحضيري القائد بغرفة عمليات المنطقة الغربية أن الأسرى اعتقلوا في مدينة الزاوية غربي طرابلس. وقال لرويترز إنه تم الاستيلاء على 60 مركبة.

وأكد مصدر في قوات شرق ليبيا أسر 128 رجلا دون الخوض في التفاصيل.

وفاجأ الهجوم الأمم المتحدة التي وصل أمينها العام أنطونيو جوتيريش إلى طرابلس هذا الأسبوع للمساعدة في تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة في وقت لاحق هذا الشهر.

وسيتوجه جوتيريش الذي قضى الليل في مجمع الأمم المتحدة شديد التحصين في ضاحية بطرابلس، أيضا إلى طبرق وهي مدينة أخرى في الشرق للاجتماع مع أعضاء في مجلس النواب المتحالف مع حفتر.

وكتب جوتيريش في تغريدة على تويتر "لا يزال عندي نفس الهدف: تفادي المواجهة العسكرية. أؤكد مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية بل حل سياسي فقط".

وفي وقت متأخر يوم الخميس ذكر متحدث أن عقيلة صالح رئيس البرلمان، مجلس النواب الذي يتمركز في طبرق، أصدر بيانا يرحب فيه بالهجوم.

ويتمتع حفتر بدعم مصر والإمارات اللتين تعتبرانه حصنا في وجه الإسلاميين وتدعمانه عسكريا بحسب تقارير للأمم المتحدة.

* قلق دولي

دعت ألمانيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لبحث التصعيد العسكري.

وذكرت روسيا أنها لا تقدم المساعدة لقوات حفتر وأنها تؤيد التوصل لتسوية سياسية من خلال التفاوض بما يتفادى أي إراقة للدماء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "يجب حل الوضع سلميا".

وعبر نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني عن قلق بلاده الشديد إزاء تطورات الأحداث.

وقال سالفيني "يجب أن نصب الماء على النار لا البنزين على النار. أتمني من هؤلاء الأشخاص أن يتصرفوا بمنأى عن المصالح الاقتصادية أو التجارية الذاتية وألا يسعوا لحل عسكري لأنه سيكون مدمرا".

وتحاول الأمم المتحدة والدول الغربية الوساطة بين السراج وحفتر، اللذين اجتمعا في أبوظبي الشهر الماضي لبحث اتفاق لتقاسم السلطة.

ويهدف المؤتمر الذي تساعد الأمم المتحدة في تنظيمه إلى الاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات لوضع حد لعدم الاستقرار في ليبيا، وهي منتج للنفط ونقطة تجمع للاجئين والمهاجرين القادمين من منطقة الصحراء الذين ينشدون الوصول إلى أوروبا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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