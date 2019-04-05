هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 10:18 ص

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس يوم الخميس. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

طرابلس (رويترز) - يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة إلى شرق ليبيا للاجتماع مع القائد العسكري خليفة حفتر، الذي بدأت قواته يوم الخميس هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة التي تسيطر عليها الآن حكومة معترف بها دوليا.

وقال جوتيريش على تويتر إنه سيتوجه أيضا إلى طبرق، وهي مدينة أخرى في الشرق ومقر برلمان معترف به دوليا كذلك، وتدعم حفتر.

وكتب في تغريدة قائلا "لا يزال عندي نفس الهدف: تفادي المواجهة العسكرية. أؤكد مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية بل حل سياسي فقط".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك