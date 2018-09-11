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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - أرشيف رويترز

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(رويترز) - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وإيران وتركيا يوم الثلاثاء على "ألا تألو جهدا من أجل التوصل لحلول لحماية المدنيين" في محافظة إدلب السورية وقال إن "من الضروري تماما" تفادي نشوب معركة شاملة.وقال للصحفيين "هذا سيؤدي إلى حدوث كابوس إنساني لم يحدث له مثيل في الصراع السوري الدامي".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز