جوتيريش يدعو للتحقيق في ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش يتحدث في كوستاريكا يوم 16 يوليو تموز 2018. تصوير: خوان كارلوس اوليت - رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قال متحدث إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن أدت إلى مقتل العشرات يوم الخميس ودعا إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل".
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "أكد الأمين العام أنه يجب على جميع الأطراف أن تحرص باستمرار على تجنيب المدنيين والأهداف المدنية عند القيام بعمليات عسكرية".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز