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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 11:05 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:05

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش يتحدث في كوستاريكا يوم 16 يوليو تموز 2018. تصوير: خوان كارلوس اوليت - رويترز. (reuters_tickers)