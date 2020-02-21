هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 07:02 م

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتحدث في اسلام اباد يوم 17 فبراير شباط 2020. تصوير: ساينا بشير - رويترز.

الأمم المتحدة (رويترز) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة لوقف إطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا "لإنهاء الكارثة الإنسانية وأيضا الآن لتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

وقال جوتيريش "لنحو عام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية بدعم ضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية".

وأضاف للصحفيين في نيويورك "هذا الكابوس الذي صنعه البشر لمعاناة الشعب السوري المطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف الآن".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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