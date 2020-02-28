هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 02:42 ص

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتحدث في مؤتمر صحفي في أديس أبابا يوم 8 فبراير شباط 2020. تصوير: تيكسا نيجري - رويترز.

(رويترز) - عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس عن "قلق بالغ" إزاء تصعيد القتال في شمال غرب سوريا وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "يتابع الأمين العام بقلق بالغ التصعيد في شمال غرب سوريا وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية".

وأضاف "يجدد الأمين العام دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعبر عن قلقه على نحو خاص إزاء خطر تصعيد التحركات العسكرية على المدنيين".

(تغطية صحفية ميشيل نيكولز - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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