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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 08:03 ص 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:03

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة - أرشيف رويترز (reuters_tickers)