هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 12:14 ص

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لدى حضوره مؤتمر صحفي في نيويورك يوم 28 مارس آذار 2019. تصوير: كارلو أليجري - رويترز

تونس (رويترز) - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت إن ثمة مؤشرات على أن قائدي ليبيا المتنافسين قد يتوصلان لأول مرة إلى حل الخلاف بشأن السيطرة على الجيش وسط جهود للتغلب على الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين خليفة حفتر، القائد المسيطر على شرق ليبيا والمتحالف مع حكومة موازية، وفائز السراج رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية فيما إذا كان حفتر بإمكانه قيادة جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية ستشكل جزءا من حكومة وطنية جديدة.

وقال جوتيريش للصحفيين "نرى مؤشرات على أن التناقضات التي لاحظتها يمكن التغلب عليها للمرة الأولى".

كان جوتيريش يتحدث بعد اجتماع مع مسؤولين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل قمة للقادة العرب في تونس يوم الأحد.

وتعقد الأمم المتحدة مؤتمرا وطنيا في أبريل نيسان سعيا لإنهاء الصراع السياسي. وتهدف جهود الأمم المتحدة إلى إعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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