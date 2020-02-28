هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 08:54 م

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في صورة من أرشيف رويترز.

(رويترز) - وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة التصعيد في القتال بشمال غرب سوريا والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأتراك بأنه "إحدى أكثر اللحظات المثيرة للقلق" في الحرب المستمرة منذ تسعة أعوام ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في وقت لاحق يوم الجمعة بعد مقتل 33 جنديا تركيا في ضربة نفذتها القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في أكثر هجوم فتكا ضد الجيش التركي منذ 30 عاما.

وتحاول قوات الرئيس السوري بشار الأسد التي تدعمها قوة جوية روسية استعادة آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا بعد تسعة أعوام من الحرب.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود ودفعت بعتاد عسكري ثقيل إلى محافظة إدلب في تدخل غير مسبوق لدعم مسلحي المعارضة.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك "الأمر الأكثر إلحاحا هو وقف فوري لإطلاق النار قبل أن يخرج الوضع بالكامل عن السيطرة".

ومضى يقول "في كل اتصالاتي مع الأطراف المعنية، لدي رسالة واحدة بسيطة: تراجعوا عن حافة التصعيد".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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