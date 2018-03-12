جيش الإسلام: توصلنا لاتفاق مع روسيا على إجلاء الجرحى من الغوطة
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بيروت (رويترز) - قالت جماعة جيش الإسلام، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية في الغوطة الشرقية بسوريا، يوم الاثنين إنها توصلت لاتفاق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء الجرحى من الجيب المحاصر قرب دمشق.
وأضافت الجماعة في بيان "في إطار السعي الحثيث لإيقاف الحملة الهمجية الشرسة على الغوطة الشرقية... تم التواصل عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسي وفي إطار الجهود الإنسانية المبذولة خلصنا إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات... نظرا لظروف الحرب والحصار ومنع إدخال الأدوية منذ ست سنوات واستهداف المشافي والنقاط الطبية".
يأتي الاتفاق مع تصعيد الحكومة السورية هجومها العنيف على الغوطة بمساعدة عسكرية روسية.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز