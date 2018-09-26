جيش الكويت: قرار أمريكا سحب أنظمة الصواريخ من الشرق الأوسط إجراء داخلي روتيني
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الكويت (رويترز) - قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي يوم الأربعاء إن ما يتردد عن سحب الولايات المتحدة بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ الباتريوت من الكويت ودول أخرى بالمنطقة إجراء داخلي روتيني.
وقالت رئاسة الأركان في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن هذا الإجراء "يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي".
وأضاف البيان "ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية".
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت".
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز