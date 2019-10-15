هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 12:53 م

أنقرة (رويترز) - قال مكتب حاكم إقليم ماردين التركي إن شخصين قُتلا وأصيب 12 آخرون بجروح يوم الثلاثاء بعد أن شن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية هجوما بقذائف المورتر على بلدة دنيصر الحدودية التركية.

وقع الهجوم في الوقت الذي تشن فيه تركيا هجوما عسكريا يستهدف وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، ويعيد بشكل سريع تشكيل ساحة المعركة في أدمى الحروب الدائرة في العالم حاليا.

وقال مكتب الحاكم في بيان إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان مكتب الحاكم قد قال الأسبوع الماضي إن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون بعد هجوم مماثل شنته وحدات حماية الشعب على بلدة نصيبين الحدودية في ماردين.

وفي حادث منفصل، قتل ثلاثة آخرون في هجوم بقذائف المورتر الأسبوع الماضي على بلدة سروج الحدودية، في إقليم شانلي أورفا.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن أكثر من 700 هجوم بقذائف المورتر وقعت على تركيا منذ بدء التوغل. وأضاف أن هناك "18 شهيدا وحوالي 200 جريح"، لكنه لم يوضح ما إذا كانوا جنودا أم مدنيين.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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