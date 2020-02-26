هذا المحتوى تم نشره يوم 26 فبراير, 2020 05:15 م

الأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي السابقة لدى وصولها المحكمة العليا الإنجليزية في لندن يوم الأربعاء. تصوير: هنري نيكولز - رويترز.

لندن (رويترز) - بدأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعوى استئناف يوم الأربعاء لمنع نشر حكمين في معركة قضائية تشهدها محكمة بريطانية مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين بشأن طفليهما.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في مايو أيار الماضي وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة وكانت جلسات خاصة.

واستمعت المحكمة يوم الأربعاء إلى طعن الشيخ محمد (70 عاما) على نشر حكمين سابقين أصدرهما ماكفارلين الذي قرر الشهر الماضي ضرورة إعلان الحكمين.

وأيدت الأميرة هيا (45 عاما)، ابنة الملك حسين عاهل الأردن الراحل، والوصي الذي عينته المحكمة على الطفلين نشر الحكمين.

وقال القاضي نيكولاس أندرهيل نائب رئيس محكمة الاستئناف "هذه الدعوى نتجت عن إجراءات الحضانة في المحكمة العليا المتعلقة بالطفلين وهما الآن في نطاق اختصاص المحكمة".

وأضاف أن الحكمين "يثيران مسألتين تتعلقان بالصالح العام تتجاوزان مسألة إجراءات الحضانة".

وتابع "الأولى تتعلق ببعض القضايا المتنازع عليها والمتعلقة بالحقائق والثانية تتعلق بقضايا نتجت عن الوضع الخاص للأب باعتباره حاكما لدولة أجنبية".

وقال الطرفان في بيان في يوليو تموز الماضي إن القضية لا تتعلق بالطلاق أو بمشاكل مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.

* إجراءات الحضانة

طلب الشيخ محمد من المحكمة أن يعود طفلاه لدبي. وطلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية ابنتها من إجبارها على الزواج وإصدار أمر بعدم التعرض.

وقال أندرهيل إن إجراءات الحضانة ما زالت جارية وستعقد جلسة "للرعاية" في نهاية الشهر المقبل.

ويشغل الشيخ محمد كذلك منصب نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات ولديه أكثر من 20 ابنا من زوجات مختلفات وتزوج الأميرة في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها زيجته السادسة.

وحضرت الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبد الله، جلسة يوم الأربعاء. ولم يحضر الشيخ محمد كما لم يحضر أي من الجلسات السابقة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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