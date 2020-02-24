هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 06:14 م

غزة (رويترز) - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة يوم الاثنين إنها أنهت "ردها العسكري" على إسرائيل بعد يومين من إطلاق صواريخ من غزة وضربات جوية إسرائيلية.

وأضافت أنها أوقفت هجماتها التي وصفتها بأنها جاءت ردا على قتل إسرائيل لعضو بالجهاد الإسلامي عند الحدود بين غزة وإسرائيل صباح يوم الأحد.

وتصاعدت المواجهات ونفذت إسرائيل ضربات جوية أدت إلى مقتل اثنين يشتبه بأنهما من أعضاء حركة الجهاد خارج دمشق في وقت متأخر من يوم الأحد.

وتواصل إطلاق الصواريخ من غزة يوم الاثنين وردت إسرائيل بضربات جوية وقصف مدفعي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير سامح الخطيب)

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