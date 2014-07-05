حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم في العاصمة الصومالية
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مقديشو (رويترز) - أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة يوم السبت مسؤوليتها عن انفجار أسفر عن مقتل شخصين قرب مبنى البرلمان الصومالي بعد ان كانت توعدت بتصعيد هجماتها خلال شهر رمضان.
وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة "هذا هو ثاني هجوم لنا ضد مبنى البرلمان وسنستمر."
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز