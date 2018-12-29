حزب البيت اليهودي ينسحب من حكومة نتنياهو قبل انتخابات أبريل

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 08:44 م

نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي ووزير التعليم ونائبته وزيرة العدل إيليت شاكيد يدليان ببيان في تل أبيب بإسرائيل يوم السبت. تصوير كورينا كيرن - رويترز.

القدس (رويترز) - انسحب حزب البيت اليهودي من الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت وقال زعماء الحزب إنهم ينسحبون من أجل استمالة المزيد من الناخبين العلمانيين قبل الانتخابات المقررة في أبريل نيسان.

ولا يشكل انسحاب الحزب الديني القومي أي تهديد مباشر لنتنياهو إذ أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بسهولة بولاية خامسة. لكن الانسحاب يشير إلى أن شركاءه اليمينيين مهتمون بكسب أصوات من المعارضة المنتمية ليسار الوسط والتي انتعشت بفضل ترشيح الجنرال الإسرائيلي السابق بيني جانتس.

وقال نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي ووزير التعليم للصحفيين إنه ونائبته وزيرة العدل إيليت شاكيد انسحبا من الائتلاف الحاكم لتشكيل "حزب جديد يضم الدينيين والعلمانيين سويا... في شراكة حقيقية".

وقال بينيت إن حزب "الطريق الجديد" سينتهج مثل حزب البيت اليهودي سياسات أمنية صارمة بما في ذلك معارضة إقامة دولة فلسطينية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان حزب البيت اليهودي مستمر أيضا كحزب.

كان حزب البيت اليهودي قد حصل على دعم المستوطنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية ويملك ثمانية مقاعد في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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