هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 04:25 م

أنصار لحزب الله اللبناني يشاهدون كلمة لزعيم الحزب حسن نصر الله في بيروت في صورة بتاريخ العاشر من سبتمبر ايلول 2019. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الاثنين إن ألمانيا "تخضع للإرادة الأمريكية" بقرارها حظر جماعته المدعومة من إيران وتصنيفها منظمة إرهابية.

وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون إن قرار ألمانيا في الأسبوع الماضي، الذي نفذ بطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يردع الجماعة عن مواجهة أعدائها.

وندد الأمين العام لحزب الله بمداهمات الشرطة على مراكز إسلامية في ألمانيا متهمة بصلتها بالجماعة التي قال نصر الله إنها ليس لها وجود رسمي في أوروبا.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس وليلى بسام - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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