هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 03:13 م

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الاثنين إن المحادثات السياسية مستمرة من أجل تشكيل حكومة جديدة وإنه لن يبحث الأمر علنا لأنه يريد "ترك الباب مفتوحا".

ويوم الأحد قالت ثلاثة مصادر بارزة لرويترز إن المحادثات ما زالت متعثرة للاتفاق على حكومة جديدة مطلوبة بشدة في لبنان.

وقال نصر الله في حديث نقله التلفزيون "في ما يتعلق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف، اللقاءات متواصلة والنقاشات الدائرة في البلد. أنا لن أتحدث في أمر لسنا مضطرين الآن لكي ندلي بأي كلام أو وسنترك الباب مفتوحا".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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