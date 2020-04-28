هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 10:49 ص

بيروت (رويترز) - نقلت وسائل إعلام عن نائب زعيم جماعة حزب الله اللبنانية قوله إن انخفاض الليرة لمستويات قياسية أمام الدولار يعني أن هناك "أخطاء متراكمة وأداء سلبيا" من مصرف لبنان مضيفا أن "حاكم مصرف لبنان يتحمل المسؤولية فيما وصلنا إليه لكن ليس لوحده".

ونقل تلفزيون الجديد عن الشيخ نعيم قاسم "موقف حزب الله من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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