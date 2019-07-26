هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 06:42 م

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في صورة من أرشيف رويترز

بيروت (رويترز) - نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة استخدام ميناء بيروت البحري لنقل أسلحة وذلك ردا على اتهامات وجهها مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني "أنا أنفي نفيا قاطعا ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان".

وأضاف أن الادعاءات الإسرائيلية تهدف إلى جلب قوات متعددة الجنسيات لفرض قيود على الحدود البحرية والجوية والبرية اللبنانية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه في عام 2018 و2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في‭‭ ‬التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية لا سيما ميناء بيروت". وقال إن "ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله".

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي إن هذا الاتهام يمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية. ويشارك حزب الله في الحكومة الائتلافية في لبنان.

ونشأ حزب الله في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بدعم من إيران لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي انتهى عام 2000. وترى إسرائيل أن حزب الله الذي خاضت ضده حربا لمدة شهر عام 2006 يمثل أكبر تهديد على حدودها.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير أحمد حسن)

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