هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 03:08 م

رئيس الوزراء سعد الحريري يتحدث في مؤتمر صحفي في بيروت يوم 29 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - قالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للإصلاحات التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.

وفي بيان عبر التلفزيون تلاه أحد أعضاء الكتلة عبرت الكتلة عن أملها في أن تأخذ مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد مسارها الطبيعي.

وقالت الكتلة في البيان ‭‭‭"‬‬‬تدعو الكتلة حاكمية المصرف المركزي‭‭‭ ‬‬‬إلى اتخاذ كل التدابير و الإجراءات الآيلة إلى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد و خصوصا إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة".

واستقال الحريري يوم الثلاثاء.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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