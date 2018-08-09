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بيروت (رويترز) - قالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة يهدد بانزلاق لبنان "نحو التوتر".

وقالت الجماعة في بيان تلفزيوني بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلتها البرلمانية إن التأخير "بات يهدد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر ... وهو ما نحذر من مخاطره وتداعياته البالغة السلبية".

وأجريت انتخابات عامة في لبنان في السادس من مايو أيار لكن الأطراف المتنافسة لم تتفق بعد على تشكيل الحكومة الجديدة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز