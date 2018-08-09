حزب الله: تأخر تشكيل الحكومة الجديدة يهدد بالانزلاق "نحو التوتر"
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رئيس الوزراء للبناني المكلف سعد الحريري في القصر الرئاسي في بعبدا يوم 22 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة يهدد بانزلاق لبنان "نحو التوتر".
وقالت الجماعة في بيان تلفزيوني بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلتها البرلمانية إن التأخير "بات يهدد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر ... وهو ما نحذر من مخاطره".
وأجريت انتخابات عامة في لبنان في السادس من مايو أيار فاز فيها حزب الله وحلفاؤه بأغلبية في البرلمان. لكن الأحزاب المتنافسة لم تتفق بعد على تشكيل الحكومة الجديدة.
وحث رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهو سني، وسياسيون بارزون آخرون أيضا الأحزاب على الاتفاق بسرعة على حكومة جديدة لتساعد في دعم اقتصاد البلاد الهش.
وأدى التنافس السياسي لشلل حكومي استمر سنوات في لبنان، ولم تقر الدولة ميزانية لها منذ عام 2005 وحتى العام الماضي. وكانت الانتخابات التي أجريت في مايو أيار أول انتخابات منذ تسع سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج بشكل عاجل للعمل على سياسته المالية ليصبح قادرا على خدمة دينه العام.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز