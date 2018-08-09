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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 02:53 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:53

رئيس الوزراء للبناني المكلف سعد الحريري في القصر الرئاسي في بعبدا يوم 22 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز. (reuters_tickers)